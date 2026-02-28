DOMOTOの堂本光一が28日、都内で行われた映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』公開記念舞台あいさつに登壇した。光一は物語の重要なカギを握る劇場版オリジナルキャラクター・ゾドン役を担当。2006年放送のテレビアニメ『獣王星』以来20年ぶり、さらに劇場版アニメの声優に初挑戦した。【写真】ちょっと哀愁漂う表情…自分を46歳だと思っていた瞬間の堂本光一『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺さ