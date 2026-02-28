宇陀松山城跡から出土した「桐文鬼瓦」＝奈良県橿原市奈良県内の城跡をテーマにした特別陳列が、奈良県立橿原考古学研究所付属博物館（同県橿原市）で開催されている。豊臣秀吉の弟秀長が城主を務めた郡山城跡から出土した、豊臣政権を象徴する「金箔瓦」など280点以上を公開。担当者は「時代の流れとともに城がどう移り変わったのかを見てほしい」としている。3月15日まで。戦国武将・筒井順慶が整備したという筒井城跡から出