2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が28日放送のTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。SNSの投稿がバズった結果、大量の茎わかめをプレゼントされたことを明かした。「ミラノに茎わかめを連れて行ったんですよ。それをマネージャーにあげている写真を載せたんですよ」と切り出した。菜