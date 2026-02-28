中山１１Ｒ・オーシャンステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝レイピア近走、安定感を増した走りが目立つタワーオブロンドン産駒。３走前の福島・みちのくステークスは１馬身１／４差の逃げ切りＶ。続く京阪杯では内めから差し込み、小差４着。前走のシルクロードステークスは、前半後半３ハロンが３４秒５―３３秒５と、スローの後傾ラップに持ち込んだ伏兵フィオライアが押し切ったレース。１８頭立て１７番枠から内に潜り込むこと