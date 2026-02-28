シンガー・ソングライターの岡本真夜（52）が27日深夜放送のフジテレビ「中山美穂―ThankYoufortheMemories」（深夜1・45）に出演。2024年に他界した中山美穂さん（享年54）がカラオケで歌っていた楽曲を明かす場面があった。岡本が中山さんと初めて会ったのは「デビューして次の年でして。1996年に楽曲提供させていただいて」と回顧した。提供した楽曲「未来へのプレゼント」は作曲が岡本、作詞が岡本と中山さんの