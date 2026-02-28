フリースタイルスキー女子モーグルで五輪３大会連続日本代表の伊藤みきさんが２８日に自身のインスタグラムを更新。「メダルの重みを感じた一日」と記し、ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子でデュアルモーグル銀、モーグル銅の２個のメダルを獲得した堀島行真との２ショットや家族写真などを投稿した。「帰国直後に会えた堀島家輝紗良とはチームメイトであり、育児の戦友であり、（範囲は違うけど）夫について