DOMOTOの堂本光一（47）が28日、都内で「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」公開記念舞台あいさつに登壇した。サラリーマンが異世界で最弱モンスターのスライムに転生し、仲間たちと理想の国を築いていく人気シリーズ。堂本は主人公たちと関わっていく重要人物・ゾドンを演じた。堂本がアニメーション作品の声優を務めるのは約19年ぶりで、劇場版作品での声優は初挑戦。人気シリーズ初参戦となり「アニメとしては（