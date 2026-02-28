アサヒグループ食品の真鍋礼子マーケティング本部マーケティング一部担当部長は、2月16日取材に応じ錠菓「ミンティア」の2025年販売金額が前年比2ケタ増となり過去最高を記録したことを明らかにした。2025年9月29日に発生したサイバー攻撃によるシステム障害を乗り越えての記録達成となった。「1−8月の販売金額は前年同期比16％増で、毎月、我々の想定を上回る伸びをみせた。9月以降はシステム障害により確定数値がまだ出せ