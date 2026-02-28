LUNA SEAのドラマー 真矢が2月17日に死去したことを受け、献花式『真矢 献花式 ～Eternal MeLoDy～』を3月8日に神奈川 ぴあアリーナMMにて開催する。 （関連：『LUNATIC FEST.』を実現させるLUNA SEAのカリスマ性垣根を超えたレジェンドとして君臨する理由） この献花式は、「ファンの皆様が1日でも早く思いを届けられる機会を設けたい」というLUNA SEAのメンバーの意向から急遽実施が決定