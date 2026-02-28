「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、神奈川・箱根湯本の日帰り温泉『天山湯治郷 天山』です。朝から1日のんびり寛げる立ち寄り湯仕上げの湯には立ち寄り湯、奥湯本の『天山湯治郷』がおすすめ。須雲川流れる谷合いに箱根の自然を借景として佇む「野天」の風呂がいい。加水ないフレッシュな源泉の湯に浸り、見上げれば少し色づいた木々。