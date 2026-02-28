国民的アイドルがスタジアムを彩った。２月28日にJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節が各地で開催。ヤマハスタジアムではジュビロ磐田と福島ユナイテッドFCが対戦している。 この一戦に浜松市やらまいか大使であるモーニング娘。’26の弓桁朱琴さんが来場。浜松市出身の17歳は、試合前にはキックインセレモニーや花束贈呈も。ネット上では「幸せ」「ナイスキック」「ちょっと浮いたね」といった声があがっ