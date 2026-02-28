老後生活を豊かに過ごすために、もらえる年金だけでなく貯金や資産運用を行っている人もいるでしょう。 しかし、物価の動向や住居形態、生活水準など、家庭によって必要な老後資金は変化するものです。本記事では、令和7年度の水準における老後2000万円問題や都内賃貸暮らしにおいて必要になる老後資金などを解説します。 「老後2000万円問題」はそのときの物価水準等で大きく増減する 老後2000万円問題とは、金融庁