有名ボーイズグループのメンバーが、長期間交際していた恋人がいながら、風俗店の店員と不適切な関係を続けていたと暴露され、波紋が広がっている。2月28日、芸能界およびSNSによると、去る27日、有名男性アイドルB氏の元恋人であると主張するA氏が、SNSを通じてB氏の乱れた私生活を暴露する文章を公開した。【写真】「日本のキャバ嬢に貢いでいる」元韓国アイドルの暴露A氏は、B氏と2014〜2026年初めまで交際してきたと明かし、「