２月２８日の中山６Ｒ・３歳１勝クラス（牝馬限定、芝１８００メートル＝９頭立て）は、１番人気のフロレセール（美浦・辻哲英厩舎、父レイデオロ）が、クリストフ・ルメール騎手を背に直線で力強く伸びて快勝。単勝１・９倍の圧倒的な支持に応えた。勝ち時計は１分４７秒１（良）。デビュー２戦は２０００メートルを走り、初めての距離短縮。ペースの違いにやや戸惑ったか、３角手前から鞍上の手が動き始めた。直線に入りエン