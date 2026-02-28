「日向坂４６」の小坂菜緒、藤嶌果歩が２８日、都内で人気ファンタジーシリーズのアニメ映画「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」の公開記念舞台あいさつに出席した。通り魔に刺され命を落とし、スライムに転生したサラリーマンが新たな冒険を始める人気異世界ファンタジー。２人は主人公・リムル（岡咲美保）らが訪れるカイエン国の巫女に付き従う侍女・ミオとヨリを演じた。小坂はもともと「転スラ」の大フ