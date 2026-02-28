◆練習試合巨人―サムスン（２８日・那覇）巨人のドラフト１位左腕・竹丸和幸投手が４番手で登板し、プロ最速の１５０キロをマークして３回パーフェクト投球を披露した。６回１死、キム・ジチャンに投じた３球目と５球目でマークすると、７回１死でも４番のディアズに投じた２球目で記録するなど、１５０キロを４度マークした。プロ入り後これまでの最速は２月２３日の中日とのオープン戦（北谷）などで記録した１４９キロで