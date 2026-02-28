◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第７日（２８日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２８日＝宮下京香】女子シングルス準々決勝が行われ、今年の全日本選手権４冠で世界ランク６位の張本美和（木下グループ）は、同２位の王曼碰（おう・ばくいく）＝中国＝にゲームカウント２―４で敗れ、４強入りは果たせなかった。過去の対戦で１０戦全敗していた天敵の“壁”にまたしてもはね返され、日本勢初