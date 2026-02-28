◆練習試合巨人―サムスン（２８日・那覇）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手＝中大＝が中前安打を放った。「８番・右翼」で先発出場。５回無死一塁の第２打席でサムスンの３番手左腕のぺ・チャンスンの真ん中低めをすくうようにバットに乗せ、中前に運んだ。皆川はここまで実戦全７試合で出塁。外野陣では昨季チームトップ・１７本塁打のキャベッジや実績十分な丸、ＦＡで加入した松本らライバルがしのぎを削る中、ひと