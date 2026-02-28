DOMOTOの堂本光一が28日、都内で行われた映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』公開記念舞台あいさつに主演の岡咲美保、泊明日菜、大西沙織、日向坂46（小坂菜緒、藤嶌果歩）らとともに参加。タイトルにちなみ「●●だった件」と最近起きた出来事を発表した。【写真】ちょっと哀愁漂う表情…自分を46歳だと思っていた瞬間の堂本光一一斉にフリップを公開するなか光一は「47だった件」と書き、「クスクス笑う声