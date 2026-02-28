歌手の和田アキ子（75）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。皇居でのウオーキングで驚いたことを明かす場面があった。オープニングトークで気候についてトークをする中、アシスタントの垣花正アナウンサーが「今日はアッコさん歩いてきたんですよね、ここまで」と東京・有楽町のニッポン放送本社まで歩いてきたことについて振ると、和