◇練習試合 巨人-サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉巨人の山粼伊織投手がサムスンとの練習試合に2回から登板。4回まで3イニングを投げ、1失点1被安打4奪三振という内容で降板しました。今季、自身初の開幕投手として期待がかかる山粼投手。この日は先発した戸郷翔征投手のあとを受けて2回からマウンドに上がりました。2回、3回を無失点におさえると、3回裏の攻撃では巨人が先制のチャンスをむかえます。2死から1番・