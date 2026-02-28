なにわ男子の藤原丈一郎（30）が、22日に行われた「大阪マラソン2026」を完走する模様が、28日のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分）で放送された。藤原は昨年8月、2026年2月に30歳の節目を迎えることに「その年に、何かチャレンジしたいなと思った時に、今までやったことがないこと…フルマラソンやと思って。なにわ男子、なにわ、大阪を盛り上げたい」と、番組側に取材を逆オファー。そこで、番組で藤原の挑戦に密着した