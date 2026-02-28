ミラノの歴史的建造物から着想を得た「純白」ボディ！ ステランティス ジャパンは2026年2月26日、アルファ ロメオのコンパクトSUV「ジュニア」をベースとした120台の限定車「ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコ（JUNIOR Ibrida Edizione Bianco）」を発売しました。ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコは、マイルドハイブリッドシステムを搭載する前輪駆動モデル「ジュニア イブリダ」をベースとしています