「世界幸福度報告書」2025年版によれば、スウェーデンが4位、日本は55位と大きな差がついている。夫婦共働きが一般的である点は両国とも同じだが、なぜここまで違いが生まれるのだろうか。スウェーデン在住25年で『子育ても仕事もうまくいく無理しすぎないスウェーデン人』（日経BP）の著者である佐藤吉宗氏は、家事と仕事を柔軟にやりくりする生活を送る1人だ。同書より、著者の日常を手がかりに、スウェーデン社会が「両立しや