パートナー選びの際に譲れない条件はありますか。株式会社エンスポーツは、ユーザー体験向上に向けた利用状況調査の一環として、マッチングアプリユーザーが絞り込み検索で使用する項目の統計調査を行いました。【写真】無人駅のホーム、線路に落下した妊婦が気を失った！5分後には電車が……同社が運営する恋活・婚活マッチングアプリ「ENSPORTS」の2026年1月から過去直近20万件のフィルタリングデータを分析しました。検索条件