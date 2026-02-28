＜HSBC女子世界選手権3日目◇28日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが進行している。全選手が前半を終えて、古江彩佳と竹田麗央がスコアを伸ばし、日本勢トップのトータル6アンダー・11位タイに浮上している。〈連続写真〉秘密はリズムにあり古江彩佳の最新スイング山下美夢有は13ホール消化時点で2つ落とし、岩井明愛、馬場咲希と並ぶトータル3アンダー・20位に後退。西郷真