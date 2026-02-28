今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。中国の「パンダが夢中になった“落とし物”は…『返したくない』飼育員と攻防」についてです。◇中国・四川省のパンダ飼育施設。リラックスした様子のパンダが持っていたのはスマートフォン。観光客が落としてしまったものですが、飼育員が道具を使って取り返そうとすると警戒した様子をみせます。スマホをつかもうとすると、握りしめたまま追い払うようなしぐさも。「邪