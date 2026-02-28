◇卓球 WTTシンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)女子シングルスの準々決勝が28日に行われ、世界ランク6位の張本美和選手が同2位の王曼碰選手(中国)に2-4(8-11、2-11、11-9、5-11、14-12、6-11)で敗れました。相手は過去10戦全敗の難敵。第1ゲームは序盤にリードを奪うも逆転で落とします。続くゲームも流れをつかめず大差で落としました。落とせば後がなくなる第3ゲームは、一進一退の展開。8-7と1点リー