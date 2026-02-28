【しぐさでわかる犬の気持ち】犬がおびえているときはしっぽを後ろ脚の間に巻き込む 闘いなどに負けて逃走することを「しっぽを巻いて逃げる」といいますが、じつはこの言葉、犬のしぐさから生まれた言葉です。つまり、犬がしっぽを後ろ脚の間に隠しているときは、恐怖や不安でおびえているとき。もっとよく観察してみると、こんなときは体を低くして、背骨も丸めているはずです。 このとき犬は「あなたに刃向かうつもりはな