◆オープン戦広島―楽天（２８日・倉敷）広島の先発・森翔平投手が４回無安打無失点でマウンドを降りた。初回は佐藤を投ゴロ、黒川を左飛、ボイトを二ゴロで３者凡退。２回は２死からマッカスカーに四球を与えたが、続く宗山を一ゴロに封じた。３回も佐藤から三振を奪うなど、完璧な内容。４回は先頭の黒川に四球を与えたものの、後続はピシャリと抑えた。２回にこの日最速１５０キロをマークするなど、順調な仕上がりを見せ