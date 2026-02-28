◆練習試合巨人―サムスン（２８日・那覇）巨人は５回終了時点で２―１とサムスンをリード。「１番・二塁」の浦田俊輔内野手が２打数１安打１打点、「２番・中堅」の松本剛外野手が３打数２安打と新１、２番コンビが躍動している。開幕二塁を狙う浦田は、３回２死で左前打を放って実戦４試合連続安打をマーク。続く松本も実戦１１打席目で初ヒットを右前へ運び、２人で一、三塁とチャンスメークした。さらに、１点を追う５