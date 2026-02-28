ヤクルト・中村悠平捕手が、宮崎で行った侍ジャパンの「決起集会」の様子をアップした。２８日に自身のインスタグラムを更新し「先日宮崎で決起集会を行いました！」と報告。「おいしいもの食べちゃってました！すみません！」と楽しそうにつづった。お店の前で侍たちが大集合。菊池雄星（エンゼルス）や菅野智之（ロッキーズ）、アドバイザーとして参加したパドレスのダルビッシュ有らの姿も。「メジャーの選手も続々と合流