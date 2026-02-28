静清信用金庫は27日、30代の男性職員が顧客の預金など1億8200万円を着服する不祥事があったと発表しました。静清信用金庫の発表によりますと事件を起こしたのは、30代の男性営業担当職員でおととし10月からことし1月までの間、用宗支店と用宗駅前支店の客に対し、「金利が高い定期預金に切り替える」などと虚偽の説明を行い、定期預金の申し込み金など1億8千2百万円を着服したということです。着服した金はギャンブルやロー