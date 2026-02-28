◆練習試合巨人―サムスン（２８日・那覇）巨人の松浦慶斗投手（２２）が３番手として５回から登板。１回１２球を投げて無安打無失点、１奪三振の好投を見せた。先頭で対戦したのは通算２２２２安打３５０本塁打と、韓国を代表する名捕手・カン・ミンホ。指名打者として出場していたレジェンドを、カウント２―２から１４５キロの直球で左飛に仕留めた。続くイ・ソンギュを遊ゴロ、パク・セヒョクを１４７キロ直球で見逃し三