「ＤＯＭＯＴＯ」の堂本光一が２８日、都内で人気ファンタジーシリーズのアニメ映画「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」の公開記念舞台あいさつに出席した。通り魔に刺され命を落とし、スライムに転生したサラリーマンが新たな冒険を始める人気異世界ファンタジー。ゲスト声優を務めた光一は、主人公・リムル（岡咲美保）の前に立ちはだかる劇場版のオリジナルキャラクター、カイエン国の大臣・ゾドンを演じた