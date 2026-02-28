タレントの薬丸裕英が26日に自身のアメブロを更新。情報番組『はなまるマーケット』（TBS系）の放送開始30周年と自身の還暦を祝う会が開かれたことを報告した。【映像】薬丸裕英、誕生日を妻や三田寛子ら“花の82年組”が祝福この日、薬丸は「昨日は『はなまるマーケット』のスタッフの皆さんに還暦をお祝いしていただきました。そして番組放送開始30周年を同時に祝う特別な会でした」と説明。参加者からプレゼントされたエプ