来年春に卒業予定の学生に向けた企業の説明会などが3月から解禁されますが、大学生の3割以上はすでに内定を得ていることがわかりました。【映像】来年卒業予定の大学生、就職内定率3割以上就職情報サービス大手「インディードリクルートパートナーズ」の調査では、来年卒業予定の大学生の就職内定率は2月1日時点で32.8％でした。3人に1人が内定を得ていることになります。また、すでに面接を受けたことがある学生は7割近くに