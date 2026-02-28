28日のボートレース鳴門プレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」5日目7Rで5枠川井萌（24＝静岡）と6枠赤井睦（36＝徳島）がフライング返還欠場。賞典除外となり、発売額1億2887万1800円の約49％に当たる6368万5400円が返還された。再びの悲劇か。5日目は3Rに続いて複数フライングが発生。川井は4月16日以降30日のフライング休みに。非常識のフライングとなった赤井は、4月8日以降に35日のフライング休みとなる。なお