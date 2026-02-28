東京・品川区でマンホールから煙が出てポンプ車などおよそ40台が出動しました。【映像】マンホール周辺の様子午前3時前、品川区荏原で「マンホールが爆発して、今も煙が出ている。ガス臭がしている」と119番通報がありました。東京消防庁などによりますと、2つのマンホールから白い煙が出ていて、マンホール内の配線が延焼していたということです。ポンプ車などおよそ40台が出動して消火活動にあたり、およそ4時間後にほぼ