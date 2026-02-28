富山県氷見市平の「高坂剣主（つるぎぬし）神社」で１月、本殿の高さ約６メートルの屋根にあった大量の銅板が盗まれていたことがわかった。県警は、窃盗事件として捜査している。捜査関係者らによると、盗まれた銅板は約２０００枚で、被害額は約１００万円に上るという。山あいにある高坂剣主神社は、近隣に住宅が少ない。被害を発見した同市平の無職（７８）は、「まさかこんなところに盗みに来るとは」と驚きを隠さなかっ