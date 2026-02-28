茨城県筑西市で2月下旬から枯れ草などが焼ける不審火が11件発生していて、警察は連続放火の可能性もあるとみて調べています。【映像】全焼した「緑風児童館」22日夜、筑西市甲にある木造2階建ての「緑風児童館」が全焼しました。付近の枯れ草も燃えていました。近隣住民「見た人の話によると後ろの方から燃えてたらしい。Q建物に燃え移った？そうそう」児童館は現在使われておらず、けが人はいませんでした。警察によりま