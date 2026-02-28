先日、トランプ大統領は米日貿易協定に基づく最初の事業が正式に開始されると発表した。日本は15％の関税適用を条件に総額5500億ドル（日本円＝約86兆円）規模の対米投資を約束しており、それに伴う最初の可視的成果が示された形だ。規模は総額360億ドル（約5兆6078億円）に達する。【写真】高市首相、韓国で人気？日米中露トップ好感度調査で1位アメリカから約束履行の遅れに対する不満と圧力を受けている韓国としては、さらに大