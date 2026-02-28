デビュー3年目を迎えた新庄海誠騎手（24）。1年目33勝、2年目56勝と順調に勝ち星を重ねてきたが、今年はここまで6勝。それでも25日の2Rで早速1着となるなど、3週連続で勝利は確保と奮闘を続けている。あと6勝を挙げれば通算101勝に到達。減量の恩恵も受けられなくなるため「大事な1年になる。減量があると、外を回しても届くようなレース運びでも、なくなるとそうもいかなくなることがあるかもしれない。より繊細に乗っていか