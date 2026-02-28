コンテストの総合優勝作品に選出されたミナミゾウアザラシの子ども2頭の写真/Matthew Smith/UPY2026 via CNN Newsource（CNN）オーストラリア人写真家マティ・スミス氏が、2026年度の水中写真家コンテスト大賞を受賞した。受賞作品はフォークランド諸島の岩場にいるミナミゾウアザラシの子ども2頭を撮影した写真だ。主催者の声明によると、「岩場のルーキー」と名付けられたこの写真がコンテストの総合優勝を飾った。コンテストに