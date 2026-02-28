ボクシングのラウントガールとしても活躍する女優でタレントの吉田明加（31）が28日、自身のXを更新し、結婚と第1子妊娠を報告した。吉田は文書を投稿し、「ご報告」として「私事ですが、このたび結婚いたしましたことそして、新しい命を授かりましたことを ご報告させてください」と結婚と第1子妊娠を報告した。「安定期を迎え、お腹の中で毎日少しずつ大きくなっている 小さな命と向き合いながら、無事に元気に生まれ