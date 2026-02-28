sumika片岡健太（40）荒井智之（43）小川貴之（36）が28日、都内で、「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩島」（矢嶋哲生監督）公開記念舞台あいさつに出席した。同作は、83年に公開された「映画ドラえもんのび太の海底鬼岩島」を再映画化している。sumikaは同作主題歌「Honto」を担当。同曲は映画公開に先駆けて先行配信していた。片岡は「初回を見に行ってくれてた友人が『曲自体も好きだけど、映画を見た後に流れてくると