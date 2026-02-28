上海外高橋造船２号ドックで建造中の国産大型クルーズ船「愛達・花城号」。（２０２５年１月１５日、ドローンから、上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海2月28日】中国造船大手、中国船舶工業集団（CSSC）は27日、2隻目となる国産大型クルーズ船「愛達・花城号（アドラ・フローラシティー）」について、建造はおおむね完了し3月中旬にドックを離れると明らかにした。5月末に最初の試験運航を実施、年末に引き渡される予定