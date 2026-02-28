「国際交流試合、台湾・味全−日本ハム」（２８日、台北ドーム）日本ハム・新庄剛志監督が、試合前にファンとの撮影会を開催した。会場に登場すると、ファンからは感激の声が。日本ハムのユニホームを来た女性らと、さまざまなポーズを決めて、笑顔で写真に納まった。現地でもさすがの人気ぶりで、しっかりとファンの期待に応えた。