『リラックマ』初のテレビアニメが４月４日午前９時２５分からTBSにて放送されることが決定した。あわせて第１弾PV・第１弾キービジュアルが公開され、ナレーションを主題歌アーティストである幾田りらが担当することを発表された。【動画】幾田りらのナレーション！公開された『リラックマ』アニメ映像今回公開された第１弾PVは、様々な姿に扮して旅するリラックマたちと、幾田りらによるナレーションが“ごゆるり”と楽しめ