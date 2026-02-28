フジテレビの竹俣紅アナウンサー（27）が28日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクニットのロケショットを投稿した。自身のインスタグラムで「仕事中に飲酒！」とお酒を片手にピンクニットショットを投稿した。「※ロケです。※ペルーのお酒ピスコです。※最高です」と注釈を付け加えた。ネットでは「素敵」「凛々しい」「乾杯！」「飲みすぎないように」「可愛い」などの声が上がった。